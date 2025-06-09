Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl farklı temalarla düzenlenerek şiir severlere zengin bir kültürel deneyim sunan Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 12-14 Haziran tarihleri arasında şiir tutkunlarını bir araya getirecek.

Özbekistan, Kuzey Makedonya,Yunanistan, Filistin ve Türkiye'den katılan şairlerle üç gün sürecek şiir dolu buluşmaların açılış programı 12 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da SAÜ Saklı Bahçe’de gerçekleştirilecek.

12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve 24’üncü yılında Yunanistan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Filistin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen şairleri buluşturacak organizasyonda şiirler hayat bulacak, dizeler gönüllere dokunacak.

ŞİİRLERİ ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA YAYILACAK

Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya) ve Zeynep Arkan gibi birbirinden değerli şairlerin katılacağı şiir akşamları 3 gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılacak.

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen şiir şöleni 12 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da Sakarya Üniversitesi Saklı Bahçe’de yapılacak açılış programıyla başlayacak. 3 gün boyunca 5 farklı liseden sakin şehir Taraklı’ya kadar şiirin büyüleyici gücü genç kuşaklar arasında köprü olacak.