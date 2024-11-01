Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapısından sonra üstyapı çalışmalarını da tamamlayarak duble yol haline getirdiği Kocaali Şehit Yılmaz Caddesi’ni yepyeni bir yüze kavuşturdu.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağlarında başlattığı dönüşüm çalışmalarını bir bir tamamlıyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri şehrin en yoğun hatlarını alt yapısı ve üst yapısıyla baştan sona yeniliyor ve “Ulaşımda Sakarya Zamanı” mottosuyla 7/24 mesai harcayarak şehre trafik yükünü azaltacak yeni güzergahlar kazandırıyor.

Şehrin merkezinde ve 16 ilçesinde hummalı bir çalışma ortaya koyan YOL-BAK ekipleri renkli dokunuşlarla şehrin dört bir yanına estetik katıyor, mahallelere yepyeni bir görüntü kazandırıyor.

Ekipler son olarak altyapısı yenilenen ve yol genişletmesi yapılarak duble yol haline getirilen Kocaali Şehit Yılmaz Caddesi’nde soğuk çizgi çalışmalarını tamamladı. Yapılan son renkli dokunuşla birlikte kaldırımları, geniş ulaşım aksı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte cadde yepyeni bir yüz kazandı. Trafik güvenliği için büyük önem taşıyan uyarıcı yol çizgileri tamamlanınca cadde tablo gibi işlenerek güvenli, konforlu bir ulaşım için hizmete açıldı.