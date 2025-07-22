SASKİ, İkramiye Mahallesi’nde başlattığı içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.İlk etapta bin 500 metre olarak planlanan proje, gelecekteki su ihtiyacına cevap verecek şekilde revize edilerek 4 bin metreye çıkarıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek İkramiye Mahallesi’nde ilk etapta bin 500 metre olarak planladığı içme suyu hattı yenileme projesini, bölgenin gelecekteki nüfus artışı ve yerleşim potansiyelini dikkate alarak 4 bin metreye çıkardı.

Kısa sürede tamamlanan proje sayesinde abonelere kesintisiz içme suyu ulaştırılmaya başlandı.

Yenilenen hattın güzergâhı deplase edilerek, olası arıza durumlarında müdahale süresi önemli ölçüde kısaltıldı. Çalışmalar kapsamında 116 abonenin şebeke bağlantısı tamamen yenilenerek şebekeye entegre edildi. Bölgede su kayıplarının önüne geçildi.

OLASI ARIZALARA ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK

Yapılan açıklamada, “Hendek İkramiye Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz 4 bin metrelik içme suyu hattı yenileme ve deplase çalışmasıyla bölgeye uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir altyapı kazandırdık. Güzergâhı değiştirilen yeni hat sayesinde arızalara anında müdahale edilebilecek.” ifadeleri kullanıldı.