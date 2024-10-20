Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede yürüttüğü asfalt atağı kapsamında Hendek Yeni Mahalle, Sarıdede ve Kahraman’ı birbirine bağlayan ve merkeze ulaşım için önemli bir güzergâh olan 4 kilometrelik ana hattı sil baştan yenileyerek hizmete açtı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri Hendek Yeni Mahalle, Sarıdede ve Kahraman Mahallelerini birbirine bağlayanServetiye, Bağdat ve Ekrem Günay Caddesi’ndeyenileme çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 4 kilometrelik güzergâhtan oluşan 3 cadde toplamda 9 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yepyeni bir yüze kavuştu ve bölge halkının kullanımına sunuldu. Büyükşehir, şehir merkezine ulaşım için de kritik bir güzergâh olan hattı tablo gibi işledi.

Yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini ifade eden Sarıdede Mahalle Muhtarı Hakan Akbulut, “Mahallemizin bu çalışmaya gerçekten çok ihtiyacı vardı.Mahalle sakinlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Mahallem ve kendi adıma Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’a ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı İsmet İskefiyeli ise, “Servetiye Caddesi ilçemizin hemen hemen en yoğun caddesi.Yıllardır bu yolun yenilenmesini bekliyorduk. Sayın Başkanımız Yusuf Alemdar seçim dönemi mahallemize ziyarete geldiğinde kendisine durumdan bahsettik. Allah razı olsun bize gerekeni yapacağını söyledi ve sözünü tuttu.” diye konuştu.

YOLBAK ekipleri, Başkan Alemdar’ın talimatıyla şehrin dört bir yanında asfalt hamlelerine devam ediyor ve mahallelerin ulaşım alt yapısını güçlendirmek için 7 gün 24 saat mesai harcıyor.