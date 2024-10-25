Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşlara gün boyu ulaşım hizmetini ücretsiz sunacağını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda bayramlarda, ellerinde bayraklarla meydanlara, parklara giden ve günlük işlerine yolculuk yapan vatandaşlarını ücretsiz taşıyor.

GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Büyükşehir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da tüm vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. Bayram günü bitene kadar Sakarya’daki tüm hatlar, gün boyunca yolcularına ücretsiz hizmet verecek.

CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan (YOLBAK) yapılan açıklamada, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümünde belediye otobüslerimizle vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağız. Vatandaşlarımız bayram coşkusunu her zaman olduğu gibi istediği noktaya ücretsiz ulaşarak yaşayabilecek. Bu vesileyle tüm Sakarya’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz” denildi.