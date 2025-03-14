Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Sağlığı Merkezi doktorları, ebe ve hemşireleri başta Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği olmak üzere sağlık sistemindeki sorunları dile getirmek üzere 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir kez daha eylem gerçekleştirdi. Eylemde söz ve müziği kendilerine ait “Hayır hayır boşuna anlatma inanmıyoruz sana, nasıl bu kadar rahatsın” şarkısı ile Bakan Kemal Memişoğlu'na seslendiler.ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr Derya Mengücük, Bakanlığın aylardır ve hatta yıllardır tüm talep ve itirazları görmezden gelerek ASM çalışanlarının haklı eylemlerini hukuksuz şekilde cezalandırsa da kendilerinin daha iyi, daha doğru, daha gerçek bir sağlık sistemi ve sağlık hizmeti için mücadele verdiklerini hatırlatarak taleplerini bir kez daha yüksek sesle dile getirdi.

Sağlık hizmetinin icracıları olarak, hastalar ile her gün birebir karşılaşan, sorunları yakından gören, bilen ve bizzat yaşayan kendileri olduğunu beliten Dr. Mengücük, "Bu nedenle eksik ve yanlışları dile getirmekten ve çözüm istemekten geri duramayız. Bu, bizi vicdani ve mesleki olarak rahatsız eder. Toplum sağlığını tehdit eden, hastalar için risk oluşturan, bilgi ve bilimle bağdaşmayan durumları kabul edemeyiz. Sağlık Bakanlığı ile sağlık çalışanları arasında öyle ilginç bir durum oluştu ki; aslında Bakanlığın bize hatırlatması gerekenleri biz onlara hatırlatıyoruz” dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük Bakanlığın uygulamalarındaki çelişkileri de dile getirdi.

“Sağlık Bakanlığı, “bir hastanın muayene süresi 15- 20 dk dan az olmamalı, hastalar itina ile bakılmalı” demesi gerekirken biz “3-5 dk da muayene olmaz” diye haykırıyoruz" diyen Dr. Derya Mengücük, "Sağlık Bakanlığı, “Bu Acil Servis başvuruları normal değil, bir sorun var” diyerek çözüm bulması gerekirken biz “Acil Servislerdeki bu olağandışı yoğunluk gerçek acil hastaların hayatını tehdit ediyor” diye uyarıyoruz. Biz, Aile hekimliğinde kronik hastalık izlemleri için yeterli süre yok, bu takipleri doğru şekilde yapmak en az 30- 40 dk zaman gerektirir diye anlatmaya çalışırken Sağlık Bakanlığı bunu sadece veri girişi olarak görüp 2-3 dk da yapılır diye savunuyor. Biz bir yılda 1 milyar muayene sayısı sorunlu ve yanlış bir sağlık sisteminin işaretidir diyoruz. Sağlık Bakanlığı, ülke nüfusunun 10 katından fazla olan bu sayılarla övünüyor…” diye konuştu.

Güvenli ve insanca koşullarda çalışmak istediklerini belirten Dr. Mengücük, her ay değişen, azalan 5'e bölünmüş değil tamamı emekliliğe yansıyan, geçimini sağlayan tek bir maaş almak istediklerini vurguladı. 14 Mart Tıp Bayramındaki eylemde bir araya gelerek kararlı ve ısrarlı bir duruş sergileyen Aile Sağlığı Merkezleri doktor, ebe ve hemşerileri yaptıkları eylemde söz ve müziği kendilerine ait “Hayır hayır boşuna anlatma inanmıyoruz sana, nasıl bu kadar rahatsın, çek bu yönetmeliği hemen, al bu şiddeti üzerimden” şarkısı ile Bakana seslendiler.