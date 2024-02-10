Saadet Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Burak ile ildeki diğer siyasi partileri ziyaret eden Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, ziyaretlerde yaklaşan seçimlere dikkat çekerek, seçim havasının kardeşlik hukuna zarar vermeden gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Bayburt'un siyasi tarihinde önceliğin kardeşlik hukukunda olduğunu ifade eden Bekmezci, son yıllarda yapılan seçimlerde bu hukuka zarar verecek hadiselerin yaşandığını hatırlatarak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde tüm partileri sağduyuya davet etti.

Bekmezci ve Burak, ziyaretlerde AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, CHP Bayburt İl Başkanı Hatan Yücel ve Bayburt Belediye Başkan Adayı Kubilay Erel, Deva Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Can Kurban Aslan, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, MHP Bayburt İl Başkanı Muharram Baykal, Yeniden Refah Partisi Bayburt İl Başkanı Osman Görer ve Bayburt Belediye Başkan Adayı Mustafa Güncan'la görüşerek, Milli Görüş Lideri Prof Dr Necmettin Erbakan'ın mücadelesini anlatan "Davam" kitabını ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hayatını anlatan "Son Tanık" adlı kitabı hediye etti.