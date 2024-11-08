Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin Edirne’ye serbest bölge yapılması için ilgililerden Edirneliler adına talepte bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi GİK Üyesi Av. Sinan Tekin, Edirne'nin ev sahipliği yaptığı Balkanlar İş ve Yatırım Forumu'na dikkati çekerek, Edirne için 'Serbest Bölge' talebini gündeme getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan SP Edirne İl Başkanı ve GİK Üyesi Sinan Tekin, "Edirne Valisi Sayın Yunus Sezer’in girişimleri ve ev sahipliği ile Ticaret Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Balkan ülkelerinin ilgili bakanları, Balkan ticaretinde önemli rol üstlenenler bir araya geldiler. Balkanlar ile Avrupa arasında stratejik bir konuma sahip olan Edirne’de böyle bir etkinliğin yapılması Edirne’nin ticaret ve lojistik için önemli bir merkez olduğunu da göstermiş oldu. Bu önemli vizyonu şehrimize kazandıran kıymetli Valimiz Yunus Sezer’e teşekkürlerimizi sunarız. Edirne Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte Keşan, Uzunköprü ve İpsala’da yapılması düşünülen organize sanayi bölgeleri şehrimizin bu ticari vizyonuna uygun olarak faaliyetlerini sürdürmeleri çok önem arz etmektedir. Bununla birlikte; geçmiş yıllarda da dile getirilen Çorlu’dakine benzer bir serbest bölgenin kurulması Edirne’nin Balkan ülkeleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Yazılı açıklamasında AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba’ya da seslenen Saadet Partili Av. Tekin, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz belediye seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan Adayı idiniz.Edirne'mizin istihdamı için çevre dostu, Yüksek Teknolojili Organize Sanayi Bölgesi, Lojistik Köyü ve Serbest Bölge projelerini hayata geçirmek olduğunu vaat etmiş, ilk etapta 15 bin vatandaşımıza istihdam kapısı açılacağını ifade etmiştiniz. Balkanların merkezi olacak Edirne'miz için, Fuar ve Kongre Merkezi'mizi hayata geçireceğinizi kamuoyuyla paylaşmıştınız.Gerçekten çok önemli ve güzel projeler. Seçmenin iradesi sizi Edirne Belediye Başkanı yapmaya yetmedi ancak halen şehrimiz için çok önemli bir görevde bulunmaktasınız. İktidar partisinin Edirne İl Başkanısınız. Vaat ettiğiniz projeleri hayata geçirmek için belediye başkanı olmaya gerek yok, iktidar partisi il başkanı olarak da ilgili bakanlıkları harekete geçirerek vaat ettiğiniz bu önemli projeyi gerçekleştirebilirsiniz.”.