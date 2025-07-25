Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.NEVŞEHİR (İGFA) - Basın tarihimizde sansürün kaldırılışının 117. yıl dönümünde, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayanNevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, basının çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olduğunu ifade etti.

Özgür basının, demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayan Başkan Arı, basının bilgi akışını sağlayarak toplumu doğru şekilde yönlendirmesi ve kamuoyunu aydınlatmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Arı “Basın; haber alma ve yayma özgürlüğünün, toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesi ve korunmasının en etkili aracı, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Toplumun geniş kesimlerine bilgi akışının sağlanmasında ve kamuoyu oluşumunda önemli bir misyonu yerine getiren ve kamusal bir güç olan basının; özgür, tarafsız, hukukun evrensel standartlarına bağlı, özel hayata ve kişi haklarına saygılı, toplum ve ülke menfaatleri konusunda duyarlılık gösteren bir anlayışla görev yapması büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Nevşehir’de sürdürülen ve tamamlanan projelerin anlatılmasında kendilerine destek veren basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehrimiz için hayata geçirdiğimiz tüm hizmet ve faaliyetlerimizde de, basın mensuplarımız mesai mevhumu gözetmeksizin bizimle birlikte çalışıyor. Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’den sesimizin tüm dünyaya ulaşmasını sağlayan, şehrimizi dünya kenti hedefine ulaşmasında önemli katkılar veren ve sorumluluk duygusu ile hareket ederek, toplumun haber alma hakkını karşılamak için her koşulda fedakârca çalışan değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Türk basınında sansürün kaldırılışının 117. yıl dönümünde başta ilimizde faaliyette gösteren gazete, dergi, radyo, internet haber siteleri ve televizyonlarımız ile ulusal ajans ve gazete temsilcilerinin oluşturduğu basınımızın kıymetli mensupları olmak üzere basın meslek ilkelerine bağlılık içerisinde kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber almasını sağlayan, her türlü zorluğa karşı demokrasi ve millet iradesine sahip çıkarak özverili bir şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”