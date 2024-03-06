Bayburt'ta bu yıl 360 gram yumurtalı pide 20.00 TL’ye, 360 gram sade pide 18.00 TL’ye satılacak. Geçen yıl ise 320 gram yumurtalı pide 10.00 TL’ye, 320 gram sade pide 8.50 TL’ye satılmıştı. Gramajı artırılan pidenin fiyatına gelen zammın ardından Ramazan'ın en özel lezzetine ulaşmak da biraz daha zorlaştı.
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Bayburt'ta, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala pide fiyatları belli oldu.
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