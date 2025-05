PTT AŞ, Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından düzenlenen ¨2025 Avrupa’nın En Güzel Pulu¨ yarışmasında ülkemizi temsil ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak postanın yanı sıra kargo, filateli, bankacılık, e-ticaret ve lojistik gibi birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), PostEurop tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın en güzel pulunun belirleneceği yarışmada Pul Emisyon Programı kapsamında 9 Mayıs 2025 tarihinde tedavüle sunulan "Avrupa 2025 (Ulusal Arkeolojik Keşifler-Çatalhöyük)" konulu anma pulu ile ülkemizi temsil ediyor.

YARIŞMA İÇİN OYLAMALAR 9 EYLÜL 2025 TARİHİNE KADAR SÜRECEK

1996 senesinden bu yana PostEurop çatısı altında ¨Avrupa’nın Pulları¨ teması ile düzenlenen yarışmada PTT AŞ, 2011 yılında "Ormanlar", 2013 yılında "Posta Araçları", 2015 yılında "Eski Oyuncaklar", 2017 yılında "Kaleler", 2018 yılında "Köprüler" ve 2020 yılında "Tarihi Posta Yolları" konulu pullar ile birincilik elde etti.

Ülkemize destek vermek isteyen vatandaşlar PostEurop’un resmi internet sitesi https://europastamps.eu/europa2025üzerinden ülkemizi temsil eden Avrupa 2025 ‘Ulusal Arkeolojik Keşifler-Çatalhöyük’ pulu için Ad (First Name), Soyad (Last Name), E-posta (E-Mail) ve Ülke (Country) bilgilerini doldurarak oy kullanabiliyor. Farklı ülkelerden çeşitli pulların yer aldığı yarışma için 9 Eylül 2025 tarihine kadar oylamaya katılım gerçekleştirilebiliyor.