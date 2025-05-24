Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmalarıyla şehrin simge noktalarına renk kattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, bahar aylarının gelmesiyle birlikte rutin olarak sürdürdüğü çiçeklendirme çalışmalarına bu yıl da devam ediyor. Cumhuriyet Bulvarı ve Atatürk Bulvarı’nda yapılan düzenlemelerle, refüjler çeşitli renklerdeki mevsimlik çiçeklerle süslendi.

Belediye Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, düzenli olarak yapılan bu peyzaj çalışmalarının şehre estetik bir değer kattığını ve vatandaşlara doğayla iç içe bir yaşam alanı sunduğunu belirtti. Görsel açıdan ferahlık sağlayan çiçeklendirme, hem sürücüler hem de yayalar tarafından beğeniyle karşılandı. Eskişehirliler, her yıl tekrarlanan bu renkli dokunuşları memnuniyetle karşılarken, belediyenin çevre düzenlemesine verdiği önem bir kez daha dikkat çekti.