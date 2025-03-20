Siber Suçlarla Mücadele ile Güvenlik daire başkanlıklarının koordineli çalışmalarıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisnden 37'si gözaltına alındı. X platformu üzerinden yapılan 18,6 milyon paylaşımın yüzde 34'ünün bot hesap olduğu bildirildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildiğini duyurdu.

Paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1902608831051436133

18,6 MİLYON PAYLAŞIMIN YÜZDE 34'Ü BOT HESAP

Bu arada Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20 Mart 2025 tarihi saat 06:00’a kadar konu ile ilgili toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığı görüldüğü ve bu paylaşımların yüzde 66’sının isimli hesap, yüzde 34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edildiğini belirtirken, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.