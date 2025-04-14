Bayburt Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi Dekanlığı da yapan Prof. Tevhit Ayengin, bu ay içerisinde belirlenecek Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü için adaylık başvurusunda bulunan 8 isimden biri oldu.

Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Bayburt Üniversitesi’nin gelişmesi ve kente olan katkısını ön plana alarak hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Bayburt’un ihtiyacı olan bölümlerin açılması için çaba sarf edeceklerini ifade eden Ayengin, üniversiteyi bir lokomotif olarak Bayburt’un kalkınmasına katkı sunacak seviyeye taşıyacaklarını dile getirdi.

Tevhit Ayengin

1965 yılında Bayburt’ta doğdu. İlkokulu Bayburt’ta, ortaokul ve liseyi Erzurum’da bitirdi. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1992 yılında yüksek lisansını, 1999 yılında doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında Profesör oldu. Akademik çalışmalarını İslam hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, hukuk tarihi ve insan hakları gibi alanlarda yoğunlaştıran Ayengin, lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli dersler verdi, çok sayıda lisansüstü tez danışmanlığı yaptı. Üniversitenin farklı birimlerinde, başta dekanlıklar olmak üzere, çeşitli idari görevlerde bulundu.

Ayengin, evli ve iki çocuk babasıdır.