14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde siz değerli vatandaşlarımız milletvekilliği mührünü bize layık görürse, hazırladığımız yol haritası çerçevesinde bu sorunları aşmak için çok çalışacağız” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt Milletvekili Adayı Prof. Dr. Orhan Ateş, düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği adaylık sürecine dair ilk değerlendirmelerini yaptı.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Milletvekili adayı Orhan Ateş, aday gösterildiği için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, AK Parti teşkilatı olarak çok çalışarak bu görevin üstesinden geleceklerini ifade etti.

AK Parti iktidarının Bayburt’a katkılarının yadsınamayacak derecede çok olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Orhan Ateş, konuşmasında şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin iradesiyle iktidara gelen Partimiz, geride bıraktığı süre zarfında ülkemiz ve şehrimize yaptığı hizmetler ortada. İnşallah bizler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan bu hizmetlerin üzerine koyarak çıtayı bir üst seviyeye çıkaracağız.

22 yıllık hekimlik hayatımda Bayburtlu hemşerilerimizin sağlık problemleri noktasında her daim hizmetinde olduk.

Yeni dönemde de sağlık noktasında yaptığımız çalışmaların üzerine de koyarak inşallah çok daha kaliteli hizmetler üretmenin gayreti içerisinde olacağız.