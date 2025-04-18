İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu Başkan Vekilliği görevine oy birliğiyle seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türk delegasyonundan önemli bir ismi kritik bir göreve taşıdı.



İYİ Parti Edirne Milletvekili ve akademisyen kimliğiyle tanınan Prof. Dr. Mehmet Akalın, Avrupa’nın en önemli uluslararası kurumlarından biri olan AKPM’de, Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu’nun Başkan Vekilliği görevine oy birliğiyle seçildi.

Akalın, bu görevle Avrupa’da kültürel mirasın korunması, bilim, eğitim ve medya özgürlüğü politikalarına yön verecek.

Edirne’den Avrupa’ya uzanan bu başarı, Türkiye’nin uluslararası alandaki temsil gücünü artırdı.

Akalın, kültür ve bilim alanında Türkiye’nin katkılarını Avrupa platformuna taşıyarak önemli projelerde aktif rol üstlenecek.