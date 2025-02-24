Bayburtlu ekonomist, akademisyen Prof. Dr. Abdulkadir Develi, AK Parti'nin yeni A takımında yer aldı.

Prof. Dr. Abdulkadir Develi, 25. ve 26. Dönem Bayburt Milletvekilliği ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Naci Ağbal’ın ardından parti yönetimine giren ikinci isim oldu.

Önceki yıllarda AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Prof. Develi, 2023 yılında yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde AK Parti’den Bayburt Milletvekilliği adayı olmuştu.

Türkiye’nin önde gelen televizyon programlarında en önemli ekonomi programlarının konuğu olarak dünya ve Türkiye ekonomisini değerlendiren Prof. Develi, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor.

Prof. Dr. Abdulkadir Develi Kimdir?

1979 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk, orta okul ve lise eğitimini Bayburt’ta tamamladı. Akademik hayatına Bayburt Üniversitesi'nde başladı.

Lisansını 2001’de Uluslararası İlişkiler alanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı’nda aldı. Yine doktora kapsamında İtalya University of Brescia Ekonomi Bölümü’nde bir yıl bulundu. Doçentliğini 2017’de uluslararası iktisat alanında aldı. Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Ana Bilim Dalı başkanı görevini 2017’den beri devam ettirmektedir. Prof. Dr. Abdulkadir Develi halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görev yapmakta Ekonomi, Sosyal politika, Enerji eko-politiği ve iklim değişikliği alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Ekonomi, Enerji ekonomisi, sürdürülebilirlik, uluslar arası iktisat ve sosyal politika alanlarında uzman olan Prof. Dr. Develi’nin bugüne kadar aldığı idari görevleri ve çalışmaları şöyle:

İdari Görevleri:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslar arası İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı 2012-2020

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politika Anabilim Dalı Başkanı 2017-

Sosyal Politika ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Uygulama Merkezi – Müdürü 2020-

Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 2020-

-28. Dönem Bayburt AK Parti Milletvekili Aday Adayı

-AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı 2020-2021

-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği İklim Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi, Proje Koordinatörlüğü 2016- 2018

-AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı CEMRE Projesi Eğitim Sorumlusu

-AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı İklim Değişikliği ile Mücadele Türkiye Modeli vizyon belgesi çalışması

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu kitap editörlüğü

-AK Parti Roman Çalıştayı Kurum Temsilcisi

-Ekonomi ve Sosyal politika içerikli katkı ile Kriter dergisi yazarlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Abdulkadir Develi’nin Cambridge Scholars Publishing başta olmak üzere Uluslar arası ve ulusal düzeyde bir çok kitabı ve kitap bölümü ve yine çok sayıda ulusal arası ve ulusal düzeyde hakemli dergilerde enerji, ekonomi, iklim değişikliği, sosyal politika ve yerel yönetimler alanında eseri bulunmaktadır.

Başta CNN Türk ve TRT Haber olmak üzere ekonominin ve sosyal politikanın konuşulduğu birçok programda yorumcu olarak yer alan Prof. Dr. Develi, evli ve 3 çocuk babasıdır.