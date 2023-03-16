15 Mart 2023 Çarşamba 17:12 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayı oldu. AK Parti Genel Merkezde görevlerde bulunan ve son dönemde ulusal kanallarda ekonomi yorumlarıyla ön plana çıkan Prof. Dr. Abdulkadir Develi, bugün AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'nda aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve yöneticilerin bulunuduğu parti binasında konuşan Prof. Dr. Develi, memleketi Bayburt'a hizmet etmek amacıyla milletvekili aday adayı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 100. yıl hedefleri doğrultusunda Bayburt için yapılması gerekenleri iyi bildiğini, projeleri olduğunu söyleyen Develi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olan ve en büyük destekçisi olan Bayburt'umuz yine rekorların şehri olacak.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle çıkacağız. Bizler de bu süreçte elimizden gelen desteği sunmaktan onur duyacağız. Bu süreçteki en önemli güç kaynağımız teşkilatımızın tüm birimlerine ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.