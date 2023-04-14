10-16 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Bayburt’ta düzenlenen çeşitli etkinlikler ve İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ziyaretler sürerken İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Polis Haftası kutlamalarına katıldı. İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun'u ve emniyette görev yapan polisleri ziyaret eden Güney, Türk Polis Teşkilatının 178. yıl dönümü nedeniyle Uzun’a el işlemesi tuğra tablo hediye ederek Polis Haftası’nı tebrik etti.

İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, tebrikleri kabul ederek İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e ve ekibine teşekkür etti. Ziyaretine gelen öğrencilere de çeşitli hediyeler vermeyi ihmal etmedi. İl Emniyet Müdürlüğü makamında ağırlanan öğrenciler, daha sonra polislere karanfil dağıtarak hatıra fotoğrafı çekildi.