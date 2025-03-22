Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turu rövanş karşılaşmasında Ada Yem Uşak Basketbol’a konuk eden Sakarya Büyükşehir Basketbol, 47-58’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla seri 1-1’e geldi. Serinin son maçı 24 Mart’ta Uşak’ta oynanacak.SAKARYA (İGFA) - Dolu tribünler önünde Sakarya Spor Salonu’nda oynanan mücadele Büyükşehir Basketbol, Serhad Çorumlular, Can Koç, Doğancan Tokmak, Emir Apak ve Çağatay Çevik ilk 5’i ile başladı. İlk çeyrek karşılıklı basketlerle geçilirken ikinci çeyrekte rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle mücadeleye ortak olan dev adamlar, ilk yarıyı 24-25 geride bitirdi.

47-58’lik sonuç

İkinci yarı ise Büyükşehir basketbol hayal kırıklığı yaşattı. Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında farkın açılmasına engel olamayan dev adamlar, parkeden 47-58’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla seride durum 1-1’e geldi ve serinin son mücadelesi 24 Mart Pazartesi günü Uşak’ta oynanacak. Büyükşehir Basketbol’da İhsan Üğütücü attığı 14 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.