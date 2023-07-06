Köy konağının içerisinde aynı anda yüzlerce kişiye hizmet verebilecek yemekhane, taziye odası, muhtarlık, köye belli zaman aralığında gelen sağlık görevlileri için çalışma ve muayene odası, misafirler için yatak odaları, banyo, mutfak ve tuvalet kısımları bulunuyor.

Son teknoloji ile donatılmış çok amaçlı köy konağına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Petekli köyü sakinleri, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Petekli Köyü Konağı açılışına katılan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, konağın ilerleyen günlerde özel günlere ev sahipliği yapacağını belirterek, yöre halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, geçen sene konağın vatandaşların hizmetine girdiğini, bugün ise köy konağının açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, konağın yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılışa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile beraber Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Genel Meclis Üyesi Nebil Aydın, Gökçedere Milliyetçi Hareketi Partisi Belde Başkanı Şinasi Akbulut, Petekli Köyü Muhtarı Osman Satılmış, Petekli Köy Dernek Başkanı, köy halkı ve davetliler katıldı.