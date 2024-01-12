İlk olarak Polis Memuru Şehit Serkan Saka, Polis Memuru Şehit Hamit Şahin ve Şehit Muhammet Güler’in ailelerini ziyaret eden Başkan Pekmezci, bir süre sohbet ederek onların kandillerini tebrik etti.





Şehit ailelerinin ziyaretinin ardından Başkan Pekmezci, ziyaretleri kapsamında Bayburt-Gümüşhane yolunda bulunan polis kontrol noktaları, Bayburt- Erzincan yolunda bulunan jandarma kontrol noktası, İl Emniyet Müdürlüğü, Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, Ambulans Komuta Merkezi personeli ve Bayburt Devlet Hastanesi acil sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Görevli personelin kandillerini tebrik eden Başkan Pekmezci, onlara kandil simidi takdim ederek bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.





Zabıta Personelinden Kandil Simidi Dağıtımı Öte yandan üç ayların gelmesiyle birlikte manevi iklimin dalga dalga yayılmaya başlamasıyla idrak edilen Regaib Kandilinde tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da camiler dolarken Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kandil simidi geleneğini devam ettirdi. Kandil simitleri Bayburt’un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinin yanı sıra tüm mahalle camilerinde yatsı namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram edilirken Engelsiz Yaşam Merkezi ve Huzurevi sakinleri ile şehit aileleri ve cezaevi de unutulmadı.





