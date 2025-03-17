Bilecik'te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e yerel medyadan 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunuldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği çene ameliyatı sonrasında ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Pazaryeri'nin yerel basın kuruluşları Pazaryeri Gündem Haber’in sahibi Sedat Ceylan ve Pazaryeri11 Haberin sahibi İbrahim Öztosun, Başkan Tekin’e geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yerel medyanın bu anlamlı ziyareti sırasında Başkan Tekin’in sağlık durumu hakkında bilgi alınırken, ameliyat sonrası sürecinin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Başkan Tekin, destek mesajları için teşekkür ederek, en kısa sürede sağlığına kavuşup görevine devam edeceğini açıkladı.