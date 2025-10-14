Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında Azerbaycan Meclis Başkanı ile Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti, misafirperverlik için teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Üçüncü Toplantısı” dolayısıyla bulunduğu Pakistan’ın Lahor kentinde, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile birlikte Pencap Eyalet Meclisini ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyarette gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Malik Muhammed Ahmed Khan’a ev sahipliği için teşekkür etti.