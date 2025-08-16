Pakistan, sel ve heyelana teslim oldu. Meydana gelen afetlerde 221 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

PAKİSTAN (İGFA) – Pakistan’ın Bajaur, Khyber-Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir eyaletlerinde sel ve heyelan felaketi yaşandı. Yaşanan felaketlerde 221 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı giderek artıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, sel felaketinde 120 hanenin zarar gördüğünü, bir binanın sele teslim olduğunu, yardım taşıyan bir helikopterin de düştüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.” diye belirtildi.