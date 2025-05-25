Bursa'nın artık ne Tayyip Erdoğan'ın ne de AK Parti'nin kalesi olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın milletin kalesi olduğunu söyledi. Ara zam talebiyle ilgili ısrarcı olacaklarını ve kitlesel görüşmelere başlayacaklarını ifade eden Özel, "Ara zam hakkımız söke söke alırız" dedi. Özel, Bursa'dan iktidara ve uygulamalarına tepki göstererek, uyarılarda bulundu.BURSA (İGFA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kent Meydanı'nda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' temalı bir miting gerçekleştirdi. Mitingde, Özgür Özel, partinin politikalarını ve yerel seçimlerdeki hedeflerini vurguladı.

Kalabalık bir kitleye hitap eden Özel, demokrasiye olan inancını ve halkın iradesinin önemini dile getirerek, vatandaşları aktif siyasete katılmaya davet etti.

Özel, mitingde yaptığı konuşmada, “Bizler, milletimizin iradesine sahip çıkmak için buradayız. Herkesin sesi olmaya, adaleti sağlamaya ve eşit bir Türkiye için mücadele etmeye kararlıyız” dedi.

"BURSA NE AK PARTİ'NİN, NE ERDOĞAN'IN KALESİ"

Kale siyaseti ve kutuplaşma anlayışının sona erdiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın artık ne Tayyip Erdoğan'ın ne de AK Parti'nin kalesi olduğunu, Bursa'nın milletin kalesi olduğunu ifade etti.

"ARA ZAM HAKKIMIZ SÖKE SÖKE ALIRIZ"

Temmuz ayı itibariyle görüşmele Temmuz'da asgari ücrete ara zam almak zorunda olduklarını belirten Özel, KOBİ ve işletmeleri mağdur etmeyeceklerini ifade ederek, plan ve program dahilinde kitlesel görüşmelere başlayacaklarını söyledi. "İşverenin de yüzünü güldüreceğiz, emekçinin de ara zam hakkını alacaklarını" söyleyen Özel, Bursa'dan vatandaşlarının sesini duyması açısından "Ara zam hakkımız söke söke alırız" sloganları attırdı.

İşçileri sendikalı olmaya ve örgütlenmeye davet eden Özel, "Eğer Temmuz'da ara zam verilmezse Bursa'dan şu iyi bilinsin ki, metal fırtınadan büyüğü geliyor, emekçilerin kasırgası geliyor" diyerek iktidarı uyardı.

"ÖZGÜR ÖZEL'DEN OLSA OLSA BARIŞ GÜVERCİNİ OLUR"

Konuşmasında, geçmişteki yönetim başarılarına ve milletin desteğine dikkat çeken Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık yıprandığını ve gerçeklerden uzaklaştığını belirtti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun suçsuz olduğunu vurgulayarak, kendisine yöneltilen suçlamaların iftira olduğunu söyledi. Özel, kendisini barış güvercini olarak tanımlayarak, ülkeye kardeşliği ve barışı getireceğini ifade etti.

"Geçen Cuma Ekrem Başkan'ın gözünün içine baktım. Bu perşembe yine gözünün içine bakacağım" diyen Özel, "Yozgat'ta, Samsun'da, Van'da, Mersin'de, Konya'da, İzmir'de milyonların ve televizyonların başından tüm milletin gözünün içine bakarak ben söylüyorum, hala bakıyorum; Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur bunların hepsi iftiradır. İftiracısınız. Bana diyor ki 'Ekrem Başkan'ı bırak. Ekrem Başkan’ın peşinden gitme, ona sahip çıkma. Sen posta güvercini misin?' Bak Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’den olsa olsa barış güvercini olur. Bu ülkeye kardeşliği, barışı getirir. Eninde sonunda cumhurbaşkanı adayımızı tutar kolundan Bursa’ya getirir, söz veriyorum size" diye koni. Geçen cuma Ekrem Başkan'ın gözünün içine baktım. Bu perşembe yine gözünün içine bakacağım. Yozgat'ta, Samsun'da, Van'da, Mersin'de, Konya'da, İzmir'de milyonların ve televizyonların başından tüm milletin gözünün içine bakarak ben söylüyorum, hala bakıyorum; Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur bunların hepsi iftiradır. İftiracısınız. Bana diyor ki 'Ekrem Başkan'ı bırak. Ekrem Başkan’ın peşinden gitme, ona sahip çıkma. Sen posta güvercini misin?' Bak Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’den olsa olsa barış güvercini olur. Bu ülkeye kardeşliği, barışı getirir. Eninde sonunda cumhurbaşkanı adayımızı tutar kolundan Bursa’ya getirir, söz veriyorum size" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özgür Özel, "Adayımı bırak, adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Yürüyelim arkadaşlar" dedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri, miting alanında da gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Milletvekilleri tarafından Tophane'ye asılan Ekrem İmamoğlu'nun posterine ilişkin, "İmamoğlu posterlerine yasak getirip, soruşturma açmışlar. Cürmünüz kadar yer yakarsınız! Bugün, Bursa Tophane. Arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Mitinge katılan vatandaşlar, Özel'in konuşmalarını coşkuyla destekleyerek, CHP'nin hedeflerine olan inançlarını dile getirdi.