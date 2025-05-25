Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle tarım sektörünü canlandırmak için önemli bir adım attı. 25 ilçede 9 bin çiftçiye 10 milyon 500 bin sebze fidesi dağıtıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarım sektörünü canlandırmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. 25 ilçede sebze üreticiliği yapan 9 bin çiftçiye toplamda 10 milyon 500 bin adet sebze fidesi dağıtıldığı açıklandı.

Dağıtılan fidelerle birlikte, yerli üretimin teşvik edilmesi, çiftçilerin maliyet yükünün azaltılması ve üretimin sürdürülebilir kılınması hedeflenirken, desteklerin Ankara'da tarımın yeniden canlanmasına katkı sağlarken, üreticilerin de kazançlarını artırmayı amaçlandı.

Kırsal kalkınma desteklerimiz hız kesmeden devam ediyor.25 ilçede sebze üreticiliği yapan 9 bin çiftçimize, toplam 10 milyon 500 bin adet sebze fidesi dağıttık.????Amacımız; yerli üretimi teşvik etmek, çiftçimizin maliyet yükünü azaltmak ve üretimi sürdürülebilir kılmak. ✅️… pic.twitter.com/YR0SmQVPgV— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 25, 2025

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin yanında olarak yerel üretimi güçlendirmeye ve tarımsal kalkınmayı sürdüreceklerini belirtti.