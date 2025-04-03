CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin cunta tarafından yönetildiğini öne sürerek, "Artık muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, Cunta Başkanıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultaya dair bilgiler de veren Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlara ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"19 Mart'taki darbenin Erdoğan’ın yarışmaktan korktuğu, Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanına, kendisinin rakibine yaptığı bir darbedir." diyen Özgür Özel, "Maalesef ülke, geçmiş seçimde şimdi işlevsizleştirmeye çalıştıkları sandıktan çıkmış birilerinin o seçimle değil, ama bu yaptıklarıyla meşruiyetlerini kaybettikleri için bir cunta tarafından yönetilmektedir. Cuntanın serpintileri kurumlardadır, bir tanesi RTÜK’ten camdan dışarıya demokrasiye ateş etmektedir, öbür bir tanesi Bilgi Teknolojileri Kurumundan kıtalar arası demokrasiye füze atmaya çalışmaktadır. Bütün amaç, halkın doğru bilgiye erişimini engellemektir. Gazetecileri tutan, götüren de televizyonların kanallarını karartan da parmağını oynatanları hemen soruşturmayla alıp içeride tutan da aynı darbe mekaniğinin işlediğini gösteren, hepimizin birlikte yaşadığı gerçeklerdir" dedi.

Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenliyorum https://t.co/KhjwjZ4vi2— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 3, 2025

"Türkiye maalesef bir cunta tarafından yönetiliyor" diyen Özel, "Bütün amaç halkın doğru bilgiye erişimini engellemek. Darbe mekaniği böyle işliyor. Bu darbe başarısız oldu eğer başarılı olsaydı Adil Karaismailoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin getireceklerdi. Darbenin üst kademe listesinin yapacakları bellidir. Darbe yargıdaki aparatı eliyle hedef aldıklarını içeri koydu ancak Saraçhane’de başlayan gece eylemleri ve 15 milyon oyla İmamoğlu’nun aday seçilmesiyle darbe bastırıldı. Adil beyin kayyım olarak gitme hayalleri ile Tayyip Bey'in İstanbul’u ele geçirme çabasını milletimiz hem sokakta, hem sandıkta geri püskürtmüştür" diye konuştu.

"CUNTA BAŞKANI ARTIK MUHATABIM"

"Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini ama bir cunta başkanının neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Artık muhatabım bir cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır. Çorap söküğü gibi. Her şey herkesin gözünün önünde oldu. Demokrasi ile gelip diktatör olmaya çalışanların bütün emareleri aynen ve fazlasıyla bünyede bulunmaktadır." dedi.