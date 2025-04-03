İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu, Valimiz Sayın Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında günün anısına Şeref Defteri’ni imzalayan Karaloğlu, Bilecik’te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ziyaretin ardından, İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu’nun başkanlığında, Vali Aygöl ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bilecik genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Yetkililer tarafından yapılan sunumlarla mevcut projeler değerlendirilirken, sahipsiz hayvanların korunması amacıyla inşa edilecek yeni hayvan barınağının ayrıntıları masaya yatırıldı.

Ayrıca, ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, mevcut projelerin etkinliği ve geleceğe yönelik atılacak adımlar konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.