Türkiye’nin dört bir yanında ilköğretim çağındaki çocukları nitelikli eğitimle buluşturan sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) YouTube sayfasında, Can Sungur'un sunumuyla gerçekleşen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” destek yayınında 582 çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla cumhuriyetin ilke ve değerleri ışığında çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Cumhuriyetimizin 101’inci yılını coşkuyla kutladı.

Cumhuriyet kutlamalarını dijital mecralara da taşıyan TEGV, oyun yayıncısı Can Sungur ile birlikte bağış canlı yayını gerçekleştirdi. 3 saatlik yayında toplanan bağışlarla, 582 çocuk daha TEGV’de ücretsiz olarak nitelikli eğitimle buluşacak.

3 saat süren canlı yayın esnasında takipçilerin paylaştığı mesajlar da beğeni yağmuruna tutuldu.

TEGV’le bağış yayınları aracılığıyla tanıştığını belirten bir takipçi duygularını “Can abi, 3 sene önce seninle TEGV’i tanıdım. O zamandan beri TEGV gönüllüsüyüm. Çocukların hayatlarına dokunmak, onların gözlerindeki ışığı görmek kadar güzel bir şey yok.” sözleriyle dile getirirken bir başka kullanıcı “Küçük yaşta bilgisayarla TEGV’de tanışmış bir bilgisayar mühendisiyim. Bugün küçük kardeşlerimizin de bu imkana kavuşması için bağış yapıyorum.” diyerek mesajını paylaştı.

Can Sungur, 2020 yılından bu yana 23 Nisan ve 29 Ekim tarihlerinde TEGV yararına düzenlediği bağış yayınları ile binlerce çocuğun nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağladı. Can Sungur, TEGV’in bir adet Ateşböceği Öğrenim Birimi’nin giderlerini karşılayarak çocukları nitelikli eğitimle buluşturmaya devam ediyor.