Bayburt'ta 'Sınırları Aşan Hayatlar' sergisi

Bayburt’ta "Özel Çocuklarımızın Gözünden Dünyaya Bakış: Sınırları Aşan Hayatlar" adlı sergi açıldı.

Farkındalık Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan "Özel Çocuklarımızın Gözünden Dünyaya Bakış: Sınırları Aşan Hayatlar" isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Özel çocukların dünyayı nasıl gördüklerini sanat aracılığıyla ifade etmelerine imkan sağlayan sergi açılışında Bayburt Valisi Mustafa Elidvan, sanata ve farkındalığa katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi'ndeki sergi açılışına Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan da katıldı.