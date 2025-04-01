Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte özel çocuklarla bir araya gelerek onların keyifli vakit geçirmesini sağladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte özel çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Etkinliğe aileleri ile katılan bireyler hem eğlendi hem de güzel anılar biriktirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği özel etkinliklerle vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Merkezi Manolya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Nenehatun Özel Eğitim Anaokulu öğrencileriyle buluştu. Özel çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinlikte çanta boyama çalışması yapıldı. Çocukların hayal güçlerini renklere yansıttığı bu etkinlikte, hareket ve eğlenceyi bir araya getiren “Bedenden Oyuna” ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Gün boyunca süren etkinliklerde miniklere balonlar hediye edilirken, kalp şeklinde el baskısı yapılarak anlamlı anılar oluşturuldu. Çocukların neşesi ve heyecanı, etkinliğe katılan herkese unutulmaz anlar yaşattı. Otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.