Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu aracılığıyla mesaj gönderdi.İSTANBUL (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu ve Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Ümit Özdağ’ın tutuklu bulunduğu İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi önünde açıklama yaptı.

Genel Başkanvekili Şehirlioğlu, Zafer Partisi olarak dimdik ayakta olduklarını belirterek, Özdağ'ın cezevinden ilettiği mektubu okudu.

"Benim burada olmam, hiçbir yurttaşımızın, AKP baskı rejiminde can ve mal güvenliğinin olmadığının en açık kanıtıdır" diyen Ümit Özdağ, "Beni tutuklamak için gereken belge, ben gözaltına alındıktan sonra, İstanbul'a getirilmemi takiben, 21 Ocak sabahı erken saatlerde Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne verilen bir talimat ile alelacele hazırlatılan 4 sayfadır. Bu sözde belgede X'te paylaşım yapan 2 eski Zafer Partisi üyesi Murat Kaftar ve Baykal Altay ile “eski Zafer Partisi Kayseri İl Başkanımız” Hacı Ali Demirkaya’nın paylaşımlarıyla ilgili olarak suçlamalarda bulunulmuştur. Oysa bu kişiler ile ilgili soruşturmalarda takipsizlik kararı alınmıştır. Hakkında takipsizlik kararı alınan suç oluşturmayan paylaşımlardan hareketle suç oluşturulamaz. Belgede ayrıca Kayseri olaylarına katılanların “Zafer Partisi'ne müzahir” olduğu ifade edilmiştir. Kayseri Emniyet Müdürlüğü eylemciler arasında anket mi yapmış? Gerçek şudur; Kayseri olayları sırasında ne Kayseri'de ne de diğer illerde bir tek Zafer Partisi üyesi hakkında soruşturma açılmıştır. Zafer Partisi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaktır. Ayrıca, Savcılık soruşturma dosyasında, benim, “olayları yatıştırmak” için attığım 2 paylaşıma hiç yer verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

“Tutuklanmasının gerçek nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tutuklanmamı emretmiş olmasıdır” vurgusunu yapan Özdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun nedeni Erdoğan ve Bahçeli’nin, milli-üniter-laik Türkiye Cumhuriyeti’nin, PKK terör örgütü elebaşı ile birlikte ‘yeni paradigma’ çerçevesinde Türk-Kürt-Arap Federasyonu’na dönüştürme kararına, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi’nin planı ifşa ederek aktif şekilde direnmesidir. Ayrıntıları ile hazırlandığı, her detayın konuşulduğu ve ilmek ilmek örüldüğü, eski AKP Milletvekili İhsan Aslan tarafından ifade edilen planın içinde nelerin bulunduğu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baş hukuk danışmanı Mehmet Uçum’un X paylaşımlarında açıklanmıştır. Bu plan öyle büyük bir tehdittir ki, Devlet Bahçeli bile ‘Önümüzdeki dönemde çok şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez’ demiştir. Türkiye’yi parçalayacak bu plana muhalefet edeceğiz, direneceğiz. Binlerce genç Mehmetçik, polis ve korucu kardeşimiz hayatlarının baharında şehit oldular. Binlerce genç Mehmetçik, polis ve korucu gazi oldular. Genç öğretmen kardeşlerimiz şehit edildiler. Gara’da, PKK ininde rehin tutulan 11 asker ve istihbaratçı kardeşimiz alçakça infaz edildiler. Ben de şimdi Silivri’de Öcalan için rehin tutuluyorum. Benim Silivri’deki tutukluluğum, şehitlerimizin aziz anısına saygı duruşudur."