Bilim insanı Oytun Erbaş, Nur Esin’in YouTube programında Türkiye’deki HIV vakalarına dikkat çekti. Resmi rakamlara göre 45 bin olan HIV pozitif sayısının 300 bini bulabileceğini belirten Erbaş, “Böyle giderse 5-10 yıl içinde Türkiye AIDS çöplüğüne dönebilir” uyarısında bulundu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Oytun Erbaş, Nur Esin’in “Bir Yastıkta Bin Yalan” adlı YouTube programında cinsellik, sağlık riskleri ve aile yapısı üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Türkiye’de resmi kayıtlara göre 45 bin HIV pozitif birey olduğunu, ancak gerçek sayının 300 bine ulaşabileceğini savunan Erbaş, “Test yaptırmayan binlerce kişi var. Her yıl 2 milyon kişi HIV testi yaptırıyor, ama bu oran düşük. Bu hızla giderse 5-10 yıl içinde Türkiye AIDS çöplüğüne dönüşebilir” dedi.

Erbaş, cinselliğin beyin merkezli bir ihtiyaç olduğunu, ancak güvensiz ilişkilerin ciddi riskler taşıdığını belirtti. “Tanımadığım biriyle ilişki düşünüyorsam seroloji testi isterim. HIV, Hepatit C öpüşmeyle bile bulaşabilir” diyen Erbaş, kişisel bakımın da önemine vurgu yaptı: “İlk baktığım şey diş etleri. Tükrük salgısı az olanlarda vajinal kuruluk sık görülür. Cinsellikte özsaygı ve bakım çok önemli.”

TOPLUMSAL TABULAR VE AİLE YAPISI

Toplumun cinselliği yaşla birlikte tabu haline getirdiğini ifade eden Erbaş, “Florida’da 60 yaşında aktif cinsel hayat var, ama Türkiye’de penil protez taktırmak ayıp sayılıyor. Prostat kanseri hastaları bile utançtan tedaviyi reddediyor” dedi. Aile yapısına değinen Erbaş, “Çocuğun ilk iki yılında aldığı şefkat, hayat boyu yedeğidir. Sevilmeyen çocuklar, ileride sevgiyi yanlış yerlerde arar” diye konuştu.

GENETİK VE EPİGENETİK MİRAS

Erbaş, epigenetikle ilgili, “Aldatan ailelerin çocukları aldatmaya, çalan ailelerin çocukları çalmaya yatkın olur. Çocuk bunu normal sanır. Ancak doğru eğitimle bu zincir kırılabilir” dedi. “Aile sadece yüzde 2 etkili” araştırmalarını ise “çöp” olarak nitelendirdi.