Sosyal ve kültürel belediyecilikte yeni dönemde birçok başarılı çalışmaya imza atan Osmangazi Belediyesi, Ekim ayında başlattığı Osmangazi Düşünce Atölyesi projesi kapsamında ‘Ölü Ozanlar Derneği’ filmini Osmangazililerin seyrine sundu. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Ekim ayında da her güne bir etkinlik sığdırarak ilçede yaşayanları kültür ve sanata doyuruyor. Osmangazi Düşünce Atölyesi kapsamında Emek Yetenek Evi’nde gösterime sunulan Ölü Ozanlar Derneği filmine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Kurgusal olarak 1959'da, muhafazakar Vermont yatılı okulu olan Welton Academy’de geçen film, öğrencilerine şiir öğretmesiyle ilham veren bir edebiyat öğretmeninin hikayesini anlatıyor. Geleneksel değer yargılarına ve prensiplerine bağlı olarak eğitim veren Welton Akademisi’nde eğitim, 4 ilke üzerine inşa edilmiştir. Klasik eğitim anlayışını ve aşırı disiplini reddeden bir öğretmenin öğrencilerine özgürlüğü ve hayatı yaşamayı öğretmesi hakkında olan “Ölü Ozanlar Derneği” filmi izleyicileri gülümsetirken aynı zaman da iç geçirtmekte, felsefi cümleleri yazıp duvara asma isteği uyandırmakla birlikte izlenesi bir film olarak tavsiye edilmektedir. 2 saat süren filmin ardından katılımcılarla film hakkında değerlendirme yapıldı.

Filmi izleyen katılımcılar ilçede sanat ve kültür faaliyetlerine büyük önem vererek böyle güzel etkinliklerde kendilerini buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.