Bursa Osmangazi Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla hızla gelişmeye, güzelleşmeye ve modernleşmeye devam eden Osmangazi, Avrupa’nın en prestijli şehircilik programlarından biri olan CIVITAS tarafından ‘Öncü Şehir’ seçildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, yapmış olduğu projelerle, hizmetlerle ve yatırımlarla Osmangazi’nin Avrupa’nın öncü şehirleri arasına girmesini sağladı. Avrupa’nın dört bir yanındaki şehirlerarasında yapılan seçim sonucunda Osmangazi fark yarattı. Osmangazi; akıllı ulaşım, kentsel hareketlilik, altyapı ve şehircilik çözümleri geliştirmek üzere İtalya’nın Floransa şehri ile eşleşti. Osmangazi ve Floransa, 2 yıl sürecek program kapsamında ortak ulaşım sorunlarına birlikte çözüm arayacak, deneyimlerini paylaşacak ve şehircilik modeli geliştirecek. Program kapsamında, Osmangazi’nin ulaşım altyapısının planlanması ve geleceğe yönelik örnek bir çalışma geliştirmek amaçlanıyor.

Program kapsamında eşleşen Osmangazi ve Floransa, mimari açıdan benzerlikler taşıyor. Dünyadaki 4 çarşılı köprüden ikisi bu iki şehirde bulunuyor. Dünyanın en eski çarşılı köprülerinden olan Irgandı Köprüsü, sedefkarlıktan çiniciliğe kadar el işçiliğinin en güzel örneklerini sunan zanaatkarlara ev sahipliği yapıyor. 1442 yılında inşa edilen köprü, 1854 yılındaki depremde hasar gördü. Kurtuluş Savaşı’nda Yunan ordusu tarafından bombalandı. Irgandı Köprüsü, 2004 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından yenilendi ve kullanıma açıldı. Floransa’daki Ponte Vecchio Köprüsü ise Arno Nehri üzerinde bulunan, Floransa’nın en meşhur köprüsüdür. Nehrin en dar kısmında yer alan Ponte Vecchio 14. yüzyılda tamamlanmış. Köprünün üzerinde çok sayıda kuyumcu dükkanı bulunuyor.

Osmangazi ve Floransa’nın en önemli dini mekanları arasında ise Ulu Cami ile Floransa Katedrali yer alıyor. Bursa’daki Ulu Cami, I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırıldı. Çok ayaklı cami şemasının en klasik ve anıtsal örneği sayılıyor. Yirmi kubbeli yapı, Türkiye'deki iç cemaat yeri en geniş cami olma özelliğine sahip. Duomo ya da Santa Maria del Fiore olarak da bilinen Floransa Katedrali ise 1296-1436 arasında inşa edilmiş olan İtalya’nın simge yapılarından bir tanesi. 1296'da antik Santa Resparata Kilisesi'nin yerine inşaatına başlanan katedralin ilk mimarı Arnolfo di Cambio idi. 1333-1337'de Giotto mimarlığı devralıp çan kulesinin inşaatına başladı. 1420-1436 döneminde mimar Filippo Brunelleschi bir yarışma kazandıktan sonra büyük kubbesini bitirmek için çalıştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “CIVITAS programı ile daha yaşanabilir, daha yeşil, daha huzurlu ve sağlıklı işleyen bir Osmangazi için şehircilikte dönüşüm hareketini başlatacağız. Osmangazi Belediyesi olarak, Avrupa’daki öncü kentler ve uzmanlar ile birlikte çalışarak, Osmangazi’nin dönüşümüne ve geleceğine dair güçlü bir adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.