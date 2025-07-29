Ordu’nun Akkuş ilçesinden Samsun’a bağlantı sağlayan yolda asfalt çalışmaları devam ediyor. Yıllardır yol hasreti ile yaşayan Akkuşlu vatandaşlar asfalt ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

ORDU (İGFA) - Karadeniz Bölgesi’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan yol seferberliği devam ediyor. Ekipler iklim şartları ve arazi yapısına göre yollarda çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler Akkuş ilçesi Şahin-Ambargürgen-Gürgenliyatak-Çökek grup yolunda asfalt çalışmalarına sürdürüyor.

4 KM’Sİ TAMAMLANDI

Ordu’nun Akkuş ilçesinden Samsun’a bağlantı sağlayan toplam uzunluğu 6,5 km olan grup yolunun 4 km’sinde çalışmalar tamamlandı.

Geri kalan güzergahta kısa süre içerisinde asfaltlanarak Akkuşluların hizmetine sunulacak.

VATANDAŞLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Uzun yıllardır bekledikleri konfora kavuşan vatandaşların yüzü güldü. Vatandaşlar çalışmalardan dolayı Başkan Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri konuşmasında şu sözlere yer verdiler:

“Yıllardır toz, toprak içinde yaşadığımız yolumuz asfalt ile buluşuyor. Artık mahallemiz tozdan kurtuluyor. Güzel bir konfora kavuşuyoruz. Çok sevinçliyiz. Bu hizmeti bizlere kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Allah devletimize zeval vermesin.”