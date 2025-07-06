AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı “çirkin ve ahlak yoksunu” ifadeleri sert bir dille kınadı. Çelik, “Siyaseti saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz” dediANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle sert bir açıklama yaptı.

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti’nin bu tür hadsiz söylemlere karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceğini vurgulayan Çelik, “Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın. Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar” dedi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1941781950148059138

“CHP’LİLER KENDİ KİRLİ DÜZENEKLERİNE BAKSIN”

CHP yöneticilerine seslenen Ömer Çelik, “Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, ‘CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle’ açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar” çağrısında bulundu.