Teknoloji, artık sadece belirli derslerin değil, tüm öğrenme süreçlerinin merkezinde yer alıyor. Kodlama, robotik, yapay zeka ve veri okuryazarlığı gibi beceriler, öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlayan kritik yetkinlikler haline geldi.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle çocukların geleceğe hazırlanmasında teknoloji ve eğitimin birleştirilmesi, eğitim alanında önemli bir rol oynuyor. Bu dönüşümde okullara teknoloji temelli eğitim çözümleriyle destek veren Bilişim Garajı, öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırıyor.

2024 itibarıyla 150 binden fazla öğrenciye ulaşan platform, aynı zamanda 100 binden fazla dezavantajlı çocuğa eğitim desteği sunarak fırsat eşitliği sağlıyor.

Yapılan araştırmalar, teknoloji odaklı eğitim modellerinin öğrencilerin öğrenme hızını artırdığını, bilgiyi kalıcı hale getirdiğini ve analitik düşünme becerilerini geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Bilişim Garajı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Topal, dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlamayan okulların eğitimde geri kalacağını belirterek, “Kodlama, yapay zeka ve 3D tasarım artık sadece belli bir kesime hitap eden alanlar değil, eğitimin temel taşları arasında. Bilişim Garajı olarak amacımız, öğrencilerin sadece teknolojiye erişimini sağlamak değil, onları bu teknolojileri geliştirebilecek bireyler haline getirmek.” dedi.

OKULLARDA DİJİTAL EĞİTİM MODELİ YAYGINLAŞIYOR

Bilişim Garajı’nın geliştirdiği eğitim modelleri, öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına uyum sağlayan ve eğitimcileri dijital araçlarla destekleyen bir sistem sunuyor.

Türkiye genelinde birçok okul, eğitim programlarını müfredatına entegre ederek öğrencilerini dijital çağa hazırlarken, öğretmenlere özel eğitimler, güncellenen dijital içerikler ve kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleriyle eğitimde dönüşüm hızlanıyor. Geleceğin eğitim modeli bugünden şekilleniyor. Dijital dönüşüme ayak uyduran okullar, öğrencilerine sadece bugünün değil, yarının dünyasında da başarılı olma fırsatı sunuyor.