Avustralya'da yaşayan yönetmen Okan Canbolat, İzmir’in duayen gazetecisi Yunus Karakaya’nın hayatını belgesel olarak dijital platformlara taşıyor. Belgeselle ilgili post prodüksiyon sürüyor.İZMİR (İGFA) - Avustralya’da yaşayan ödüllü yönetmen Okan Canbolat, İzmir basınının usta ismi Yunus Karakaya’nın hayatını belgesel haline getiriyor.

Post prodüksiyon aşamasında olan yapım, Karakaya’nın Salihli’de başlayan ve İzmir’de zirveye ulaşan gazetecilik kariyerini mercek altına alıyor. Canbolat, daha önce “İntikam” filmiyle uluslararası ödüller kazanan Okan Canbolat Film Prodüksiyon bünyesinde bu projeyi hayata geçiriyor.

GÜÇLÜ BİR ANLATIM VADEDİYOR

Belgesel, Karakaya’nın mesleki birikimini, tanıklıklarını ve basın dünyasına kattığı değeri görsel bir anlatımla sunacak.

Sinemalarda değil, dijital platformlarda yayınlanacak yapımın yayın tarihi ve detayları yakında duyurulacak.

Karakaya’nın kaleminin yanı sıra duruşuyla da bıraktığı izler, bu özel prodüksiyonla hafızalara kazınacak.