Norveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder ve Büyükelçilik Siyasi İşlerden Sorumlu İkinci Sekreteri Thea Willoch Njaastad, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Valilik girişinde Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun tarafından karşılanan Büyükelçi Andreas Gaarder, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Akkoyun'un makamına geçti.

Büyükelçi Andreas Gaarder ve beraberindeki heyetle makamında bir süre sohbet eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, Büyükelçinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Andreas Gaarder, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’a kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.