Nilüfer Belediyesi’nin kadınlar için düzenlediği yoga buluşmaları Pancar Deposu’nda devam ediyor. Yoğun ilgi gören etkinliğe katılanlar, nefes ve esneme egzersizleri ile keyifli zaman geçiriyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, yaz boyu açık alanda düzenlediği yoga etkinliklerini havaların soğuması ile birlikte kapalı alana taşıdı. Nilüfer Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Kadınlar Depoda Yoga” buluşmaları Ekim ayında Pancar Deposu’nda sürüyor. Katılımcıların hem spor yaptığı, hem de sosyalleştiği etkinlikte fiziksel ve zihinsel sağlığa katkı sağlayan egzersizler yapılıyor.

Beril Saptar eğitmenliğinde gerçekleştirilen yoga buluşmalarının, ilki büyük ilgi gördü. Katılımcıların memnuniyetle ayrıldığı etkinlikte, nefes ve esneme egzersizleri yapıldı. Kontenjanların dolduğu program bir ay boyunca her çarşamba günü yapılacak.