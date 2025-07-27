Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekipleri tarafından yürütülen projeleri yerinde incelemelerde bulunarak Nevşehir’e yeni müjdeler verdi.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, altyapı çalışmaları tamamlanan ve üstyapı çalışmalarına geçilerek konforlu bir yol ağı olacak olan Güzelyurt Mahallesi Esenler Caddesi’ni, Mostar Köprüsü yanında yapılacak sosyal donatılar ile yüzme havuzu, spor kompleksi ve gösteri alanı yapım çalışmalarını ziyaret etti. Başkan Arı, her üç çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek, periyodik zaman dilimlerinde hizmete açacaklarını söyledi.

Nisan ayından itibaren şantiye alanına dönen Nevşehir’de yürütülen projelerin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Rasim Arı, hem hızlı hem de kaliteli hizmet ulaştırmak adına kentin dört bir yanını denetlemeye devam ediyor.

Güzelyurt Mahallesi Esenler Caddesi’nde devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen alanları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Şehrin bütün arterleri ve farklı mahallelerinde yol ve yaya kaldırımı yapımı, bakım ve onarımı, park yenileme, temizlik ve altyapı yenileme çalışmaları devam ederken şantiye alanına dönen Nevşehir’de Belediye ekipleri ve ilgili müdürlükler tarafından çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı “Nevşehir’de insan odaklı ve erişilebilir bir belediye gerçeğiyle hareket ediyoruz. Her yaştan vatandaşlarımızın faydalanabileceği projeler, kentimizdeki sosyal yaşamı zenginleştirecek ve daha kaliteli bir geleceğe katkı sunacak. Bu önemli projeleri en kısa sürede halkımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Mostar Köprüsü yanında oluşturacağımız sosyal donatılar ve Türkiye’de sadece birkaç noktada bulunan projeler on binlerce turistin bu şehre gelmesine olanak sunarak katkı sağlamasına imkan verecek. Üçü bir arada yapacağımız projelerle çocuklara yüzme imkanı sağlamak ve eğitim vermek maksadıyla Ağustos ayının ilk haftasında Yüzme Havuzumuzu açıyoruz. Diğer bir projemiz yine aynı alan içinde spor salonu olarak bir tesis daha bu şehre kazandırıyoruz. Mostar Köprüsü’nün olduğu noktada en önemli projelerimizden bir tanesini daha hayata geçireceğiz. 30 Ağustos tarihinde burayı hizmete açıyoruz. Gösteri alanına dönüşecek bu alan sosyal boyut da şehrimize büyük değer katacak. Nevşehir tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı hamlesini yapıyoruz” diye konuştu.