Nevşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 2. Kabak Çekirdeği Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.NEVŞEHİR (İGFA) - Festival kapsamında öğleden sonra ki programda Tepeköy’de çerezlik kabak çekirdeği hasadına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, burada traktör kullanarak çiftçilerle tarlada çalışıp çekirdek hasadı yaptı. Nevşehir’in yöresel lezzetleri ile birlikte coğrafi işaretli Nevşehir kabak çekirdeğinin tanıtımına katkı sağlamak ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin gündüz bölümünde Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy’de çerezlik kabak çekirdeği hasadına katıldı.

Sosyal Medya fenomenleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayaşehir, Meryem Ana Kilisesi ve tarihi noktalar ile ilgili misafirlerine bilgiler verdi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonunda yapılan festivalin akşam bölümü ise Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Burada vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikramlarıyla başlayan etkinlikte daha sonra kabak çekirdeği ikramları yapıldı.

Nevşehir Belediyesi 2. Kabak Çekirdeği Festivali kapsamında Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ile birlikte Ticaret Borsası ikramlık standında kabak çekirdeği ikram eden Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye birimleri tarafından oluşturulan stantlarda da gazoz, kabak çekirdeği ve çeşitli ikramlar yaptı.

Kooperatif Başkanlığını Şermin Salgın’ın yaptığı Ferfene Çat Kadın Kooperatifi Nevşehirli vatandaşlara kendi ürettikleri ürünlerden takdim ederken Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli Balon Üretim şirketi Pasha Balloons AŞ sıcak hava balonu gösterisi ile geceye renk katan firmalardan birisi oldu.

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi Halk Oyunları Topluluğu’nun muhteşem gösterisinin ardından ise DJ Kadir Çetin birbirinden hareketli ve coşkulu müzik performansıyla göz doldurdu.

Festivalin finalinde Yeşilçam müziklerinden oluşan şarkılarıyla Ünlü Sanatçı Ömür Gedik geceye damga vuran isim oldu.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in TÜİK verilerine göre Türkiye'de, kabak çekirdeği üretiminde birinci sırada bulunduğunu hatırlatarak dünyada en lezzetli kabak çekirdeğinin de Nevşehir’de üretildiğini ifade ederken, "Şehrimle bir ve beraber olduğum müddetçe, emaneti kendinin babanın malı gibi görmediğin müddetçe, yolsuzluktan ve israftan kaçındığın müddetçe yerden ve gökten bereket fışkırıyor. Nevşehir Belediyesi şu an da bereketin adresidir" dedi.

Geleneksel Kabak Çekirdeği Festivaline Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, oda başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Başkan Arı, konuşmasının ardından festivale katkılarından dolayı DJ Kadir Çetin ve Sanatçı Ömür Gedik ile sosyal medya fenomenlerine çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.