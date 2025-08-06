Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’de marka değer taşıyan iki yeni projeyi daha vatandaşların hizmetine sundu.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan Yüzme Havuzu ve Kayaşehir Spor Salonu, Raşitbey Mahallesi'nde vatandaşların kullanımına sunuldu. Nevşehir Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi özelliğini taşıyan Kayaşehir Spor Salonu ve Yüzme Havuzu bugün düzenlenen törenle açıldı.

Geleceğin sporcularının yetişmesinin hedeflendiği Kayaşehir Spor Salonu Nevşehirli çocukları ve vatandaşları spor ve sağlıklı yaşam ile buluşturacak. Sporu vatandaşlarımızın günlük hayatının bir parçası haline getirmesi beklenen Kayaşehir Spor Salonu dört mevsim kesintisiz hizmet verecek.

Diğer taraftan soyunma alanlarının, veli bekleme alanlarının ve duşa kabinlerin olduğu büyük bir alana sahip olan Spor Merkezinin içerisinde fitness aletlerinin bulunduğu merkezde boks ringi, kum torbaları, spor istasyonları ve koşu bantları bulunuyor. Ayrıca uzak doğu dövüş sporlarının bulunduğu bir boks ringi ve kadınlar için özel pilates ve zumbaanın yer alacağı bir salon hizmet verecek. Kayaşehir Spor Salonu 08.00’de açılıp akşam 22.00’de kapanacak.

Aylık 1.200 TL üyelik sistemine göre çalışmalarını yürütecek olan Kayaşehir Spor Salonu’nda üyelik kayıtları 06 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren alınmaya başlayacak.