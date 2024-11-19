Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, ay yıldızlı forma ile katıldığı Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak U18 kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul Inventist Akademi'de düzenlendi. Organizasyonda 2 altın ve 4 gümüş madalya kazanan Türk Milli Takımı, takım halinde Balkan şampiyonu oldu.

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma ile mücadele eden Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer ülkemize bir altın madalya kazandırırken U18 kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer ve milli takım sporcularını tebrik etti.