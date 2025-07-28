Türk rock müziğinin öncü gruplarından maNga, bu yıl Didim’de ilk kez düzenlenen ve katılımcı rekoru kıran MilyonFest’te unutulmaz bir konsere imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya gerçekleştirdiği konserlerle yaza damga vuran grup, enerjik sahne performansı ve dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla festival alanını dolduran binlerce müziksevere eşsiz bir gece yaşattı. Kalabalık, grubun her parçasında hep bir ağızdan eşlik ederek atmosferi daha da coşturdu.

Konserin en özel anlarından biri ise, maNga’nın solisti Ferman Akgül’ün, izleyiciler arasında bulunan oğulları Aron ve Axel’i sahneye davet etmesi oldu. Akgül, sadece kendi çocuklarını değil, seyirciler arasındaki birçok çocuğu da sahneye davet ederek onlarla birlikte şarkı söyledi.

Bu anlamlı an, “Nesiller maNga ile büyüyor” sözünü bir kez daha kanıtladı.

Rock müziğin farklı kuşakları bir araya getiren gücünü bir kez daha hissettiren bu özel konser, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.