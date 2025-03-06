Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İslam dünyasının en kıymetli hazinelerinden biri olan Mukaddes Emanetler’in kapılarını Sakarya’da açtı. OSM’de görücüye çıkan eserler arasında Hz. Muhammed’in (S.A.V) sakalı, saçı, kadem-i şerif, gubar-ı şerif gibi eserler yer aldı. Kapılar açıldığı andan itibaren ilgi odağı olan parçalar, mübarek Ramazan ayında görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Mukaddes Emanetler programı Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) ziyaretçilere açıldı.

İslam dünyasının en kıymetli hazinesi olan Hz. Muhammed’e (S.A.V) ait olan sakal-ı şerif, saç-ı şerif, kadem-i şerif ve gubar-ı şerif gibi mübarek eserler Sakarya’da görücüye çıktı.

Kutsal emanetler Sakarya’da

Programın açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, muhtar dernekleri başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgi odağı oldu

Öte yandan içerisinde yer alan kisve-i saadet, lihye-i saadet, hücre-i saadet örtüsü, kabir toprağı ve Kâbe örtüleri, Sakaryalıların ilgi odağı oldu.

Mübarek Ramazan ayının da güçlü maneviyatıyla görenlere duygusal anlar yaşatan eserler, cep telefonlarıyla kayda alındı. Bazı vatandaşlar eserleri cep telefonuyla görüntülü aradığı yakınlarına, sevdiklerine gösterip sevincini paylaştı.

“Kutsal emanetlere olan sevgi ve muhabbeti gördük”

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, “Kutsal Emanetler genelde Ramazan aylarında halkımızla bir araya getirilir. Biz ecdadımızdan kutsal emanetlere olan sevgiyi ve muhabbeti böyle gördük. Kutsal emanetler paha biçilemeyen bir kıymettedir.İnşallah bizler de bu emanetlerin kıymetini bilerek tüm hayatımızı peygamber efendimizin yaşam tarzına göre şekillendireceğiz” dedi.

“Samimi duygularla gezelim…”

Konuşmasında tavsiyelerde bulunan İl Müftüsü Mehmet Aşık ise, “Kutsal emanetleri gezerken samimi duygularla gezelim, feyz ve huzur alalım. Bu mübarek ayda yaptığımız tüm işlerimiz ve ibadetlerimiz Allah’ın ve resulün rızasına uygun olsun inşallah. Böyle bir organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Allah O’nu anlamayı nasip etsin”

Programda konuşan iş insanı Erol Güzelise, “Bizler de inşallah bu vesileyle aşıkları, sevdikleriyle buluşturuyoruz. Rabbim cümlemize Resulullah efendimizi anlamayı ve bu minvalde hayat yaşamayı nasip etsin”şeklinde konuştu.

10 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek

İslam’ın en değerli parçalarını bir araya getirerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunan organizasyon,10 Mart tarihine kadarOSM’deziyarete açık olacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bu organizasyon, katılımcılarıaynı zamanda tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.