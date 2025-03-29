AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak mesajında, Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramı’na erişmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel tezahürü olduğunu belirten Adak" Bu mübarek günlerde, dualarımızın kabul olmasını, ülkemizin ve tüm İslam âleminin barış, huzur ve esenlik içinde olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Başta Mardinli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gönüllerimizde sevgi, sofralarımızda bereket, hanelerimizde huzur eksik olmasın"ifadelerini kullandı.