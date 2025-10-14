Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Resim Çalışanları Grubu ve Muğla Sanat Severler Derneği iş birliğinde hazırlanan “Yanı Başımızdaki Cennet: Karabağlar Resim Sergisi” Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Resim Çalışanları Grubu ve Muğla Sanat Severler Derneği üyeleri, Karabağlar Yaylası’nda gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında doğadan, kültürden ve yöre yaşamından edindikleri izlenimleri tuvale aktardı.

Farklı tekniklerle yapılan bu eserler, 16 Ekim tarihine kadar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Alt Fuaye Sergi Alanı’nda ziyaret edilebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlediği kişisel ve karma sergilerle kentin kültür-sanat hayatına katkı sunmayı sürdürüyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada kentin kültürel mirasına ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Muğla sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürüyle, sanatçılarıyla, üretken insanlarıyla da bir cennet. Karabağlar Yaylası, bu kentin hafızası, nefes alanı. Sanatçılarımızın bu güzelliği tuvale taşıması hem doğamıza hem de kent kimliğimize sahip çıkmak anlamına geliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın her alanına destek vermeye, kentimizi kültürle, sanatla büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.